Sergi gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca’nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek’in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin yer aldı.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu.

Gezi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ziyaretçiler sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde “Deniz Üstü Köpürür” şarkısı ile sürpriz bir gösteri (flashmob) yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrumanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle bir araya geldi. https://t.co/Bq1Bi7d3ka — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sergi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. ????



Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz. pic.twitter.com/yMa8rmnxm4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında sergiyi ziyareti sırasında çekilen videoya da yer verdi.

Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.