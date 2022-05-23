Herkesin katılabileceği açık ihale usulüyle araç satın almak isteyen birçok kişi İstanbul Kartal'daki Albatros Yediemin Otoparkı'na geliyor. Ancak, ihaleye fesat karıştıran bir örgüt, satışa çıkarılan otomobilleri kendilerinden başkasının almaması için korku ve panik havası oluşturdu.

İhaleye giremeyenler soluğu adliyede aldı.

Artan şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mali polis alıcı kılığına girdi

Şüphelilerin kimlikleri belirlendi, her adımları takip edildi.

Alıcı gibi davranan "Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü" ekipleri şebekeyi deşifre etti.

TRT Haber, polisin otoparkta kurulan tezgahı kayda aldığı görüntülere ulaştı.

2 ilde eş zamanlı baskınlarla 17 şüpheli yakalandı

2 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 17 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçları Soruşturma Büro Savcısı Soner Şahin'in yürüttüğü soruşturma tamamlandı. 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Savcı, örgütün şemasını çıkardı

Örgüt kurucu ve yöneticisi olmakla suçlanan metin ergül için 2 farklı suçtan 13 yıla kadar hapis talep edildi.

Elde edilen deliller ışığında örgüt şeması çıkarıldı. 2 kişi yöneticilikle 15 kişi ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.

Düşük fiyata aldıkları araçları piyasaya sürüp kar elde ettiler

İddianamede çete üyelerinin düşük fiyata aldığı araçları piyasaya sürerek kar elde ettiğine yer verildi. Hem vergi kaybına yol açtıkları hem de borçlu araç sahiplerinin zarara uğradığı belirtildi.

3 kişinin mağdur olarak yer aldığı dava 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Kamera: Abdullah Cenk Şenoğlu

Kurgu: Sedat Yıldırım