Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-5 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-5 Operasyonu" kapsamında Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan operasyon kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı.
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