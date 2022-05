Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

"Yeni tip denizaltılarımız özellikleriyle göz dolduruyor"

Yeni tip denizaltılarımız teknik özellikleriyle göz doldurmaktadır. Su üstünde 1856 ton, dalmış halde 2 bin 42 ton ağırlığa sahip denizaltılarımız 300 metreden fazla derine inebiliyor. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı etkili silahlarla donatılan denizaltılar değişik tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme kabiliyetlerine sahiptir. Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti olan denizaltılarımıza milli torpidomuz Akya ile milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı entegre ediyoruz.

"MİLGEM'in inşasına 2025'te Gölcük Tersanesi'nde başlıyoruz"

Savunma ürünlerinin tasarımından imalatına kadar her safhasında yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz. Reis sınıfı denizaltılarda mevcut sistemlerin geliştirilerek kullanılmasına yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerine başladık. Yerli ve milli yakıt pili, ana elektrik motoru, batarya ve çeşitli tipte sonarların geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Diğer savunma sanayi hamlelerimizde olduğu gibi burada da hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmektir. Milli dizayn ve ağırlığı milli sistemlerden oluşacak milli denizaltımız MİLGEM'le ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. MİLGEM'in inşasına inşallah 2025 senesinde Gölcük Tersanesi'nde başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Denizaltımız (MİLDEN) ile ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. MİLDEN'in inşasına 2025 senesinde Gölcük Tersanesi'nde başlıyoruz. https://t.co/rC75J0Vh1h pic.twitter.com/I1HrNZqKDe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022

6 denizaltı daha donanmaya kazandırılacak

Yeni tip denizaltı projemizde ilk denizaltı Pirireis'in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün havuza çekim işlemini yaptığımız Hızırreis denizaltımızın 2023'te, Selmanreis'in ise 2027 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 tane denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız. Bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Denizlerdeki gücümüze güç katacak denizaltılarımızın üretiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Savunma ürünlerinden tasarımlarına her safhasına kadar yerlilik oranlarımızı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız. https://t.co/rC75J0Vh1h pic.twitter.com/6GtxpJr3j5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022

"Müttefik bildiğimiz ülkelerin ayak oyunlarına rağmen teröre karşı başarılı olduk"

Bizler eskilerin tabiriyle feleğinden geçmiş bir milletimiz. Tarihimizin hiçbir döneminde bedel ödemeden bir imkana sahip olmadık, çok zorlu mücadeleler yürüttük. DEAŞ'ın sınır illerimizi hedef alan roket saldırılarıyla boğuştuğumuz günlerde hava savunma sistemimiz sökülüp götürüldü. Bize parasıyla verilmeyen silahlar DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle eli kanlı terör örgütlerine tırlarla aktarıldı. Türkiye, terör koridoru marifetiyle kuşatılmak istendi. Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetlerine, müttefik bildiğimiz ülkelerin ayak oyunlarına rağmen teröre karşı başarılı olduk. Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne de 40 yıllık teröörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde, ne meşru sınır ötesi harekatlarında, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. https://t.co/rC75J0Vh1h pic.twitter.com/D6OypusRnB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022

"Beklentilerimiz karşılanmalı, somut adımlar atılmalı"

NATO'da oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken, hala müttefiklerimizle yaptırımların kaldırılmasını konuşuyoruz. İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız, bunun makul bir izahı da yoktur. İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalı, somut adımlar atılmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken, kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, özellikle de İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. pic.twitter.com/Bj7WHurrnk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022

"Envanterimizde bulunan çok sayıda deniz aracımızı modernize ediyoruz"

Milli savaş gemilerimiz, amfibi gemilerimiz, denizaltı kurtarma ana gemimiz, lojistik destek gemimiz, SAT botlarımız, karakol botlarımız gibi stratejik projelerimizi başarıyla uyguladık. Envanterimizde bulunan çok sayıda deniz aracımızı modernize ediyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın, ordumuzun ve özellikle KOBİ'lerimizin desteğiyle hayata geçiyor.