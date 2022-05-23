Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teslim olan terörist sayısı 33'e yükseldi
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 33'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 33'e yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/KCK İçişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 11:28
- 11:13
- 11:05
- 11:03
- 11:02
Sıradaki Haber
KIZILELMA'nın tasarımı sahadaki dinamiği değiştirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz