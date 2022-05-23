Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gri kategorideki PKK’nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eren Abluka-5 operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu tespit edildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Şırnak Son Dakika
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