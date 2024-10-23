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TRT Haber 23.10.2024 20:09

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Meclis Adalet Komisyonu, boşanma davalarındaki süreçten casusluk faaliyetlerine verilecek cezalara kadar bir dizi önemli düzenlemeyi içeren kanun teklifini kabul etti. Teklifte, noterlerin çalışma saatlerine ilişkin düzenleme de var.

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Meclis Adalet Komisyonu, 12 kanunda değişiklikler içeren, yargı alanında teknik düzenlemeleri kapsayan kanun teklifini ele aldı. Görüşme sonunda 23 maddelik kanun teklifi kabul edildi.

Düzenlemeyle yargılamalarda suç niteliğinin değişmesi halinde ek savunma hakkına ilişkin bilgilendirme sanığa da bizzat yapılacak.

Ayrıca casusluk faaliyetlerinde işlenen suçların cezaları ağırlaşacak.

Türk Ceza Kanunu'na yeni eklenecek madde ile başka devletler lehine suç işleyenler, hem casusluktan hem de işledikleri diğer suçlardan ceza alacak.

Boşanma davalarına düzenleme

Düzenleme ile boşanma davalarında süreç kısalacak. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayat kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Ayrıca noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışabilmesine de olanak sağlanacak.

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