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Gündem
TRT Haber 23.10.2024 19:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Terör saldırısının ilk anından itibaren olaya süratle müdahale edildiğini ve teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır" dedi.

"Hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.

Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir.

Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" 

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Recep Tayyip Erdoğan Terörle Mücadele TUSAŞ
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