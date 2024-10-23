Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapmaya 2006 yılında başladı. Her yıl tezkerenin süresi uzatıldı. Bu kapsamda son tezkere de Genel Kurul'da 6 Ekim 2023'te kabul edilmişti. Tezkerenin süresi 31 Ekim'de doluyor.

TSK'nın görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'ten geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan Lübnan Tezkeresi, genel kurulda görüşüldü. Tezkerede Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne TSK unsurlarıyla katkı sağladığı hatırlatıldı.

Lübnan'da 92 Türk askeri bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli kararına göre oluşturulan "uluslararası barış gücünde" yaklaşık 50 ülkeden, 10 binden fazla asker görev yapıyor.