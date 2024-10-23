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Gündem
TRT Haber 23.10.2024 18:57

Bahçeli: Terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacaklar

Bahçeli, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi asla kıramayacaklardır" dedi

Bahçeli: Terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacaklar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi.

Bahçeli, "Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 yaralı var
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 yaralı var

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır"

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Devlet Bahçeli Terör Saldırısı TUSAŞ MHP
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