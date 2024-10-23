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Gündem
TRT Haber 23.10.2024 19:09

Bayraktar: Bu menfur saldırılar biz savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TUSAŞ'taki terör saldırısını kınayarak, "Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak" dedi.

Bayraktar: Bu menfur saldırılar biz savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bayraktar, "TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun... " dedi.

"Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek"

Hiçbir saldırının savunma sanayii çalışanlarını yıldıramayacaklarını belirten Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak.

Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz.

Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek. Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz"

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Baykar Selçuk Bayraktar Terör Saldırısı TUSAŞ
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