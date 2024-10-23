Bakan Fidan: Terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Fidan, "Ankara’da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" mesajını paylaştı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz"