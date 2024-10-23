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TRT Haber 23.10.2024 19:59

Bakan Fidan: Terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Fidan: Terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Fidan, "Ankara’da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" mesajını paylaştı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye’yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz"

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Terörle Mücadele TUSAŞ
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