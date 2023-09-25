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Gündem
AA 25.09.2023 11:03

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İngiltere Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İngiltere Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalanacağı bildirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İngiltere Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, İngiltere Başsavcısı Max Hill'in daveti üzerine, Londra'da düzenlenecek Uluslararası Savcılar Birliği'nin 28. Yıllık Konferansı ve Genel Kurul Toplantısı'na katılacağı belirtildi.

Şahin'in, konferans sonrası İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan başsavcıları ile ikili görüşmeler yapacağı aktarılan açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İngiltere Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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