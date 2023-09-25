Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.09.2023 09:39

Meral Akşener enfeksiyon teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.

Meral Akşener enfeksiyon teşhisiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]

Ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu.

Yapılan kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı.

Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Rahatsızlığı nedeniyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısını ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programını iptal eden Akşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.

ETİKETLER
İyi Parti Meral Akşener
Sıradaki Haber
Kaynaşlı-Abant kavşaklarının bir bölümü trafiğe kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor
10:54
TÜİK: Güven endeksi hizmette azaldı, ticaret ve inşatta arttı
10:56
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
10:46
Kapasite kullanım oranı eylülde arttı
10:46
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
10:45
Evde yapılan konserveleri tüketirken dikkat
Arin Gölü'ndeki çekilmeyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
Arin Gölü'ndeki çekilmeyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ