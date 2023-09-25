Kaynaşlı-Abant kavşaklarının bir bölümü trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla bugün saat 08.00'den 9 Kasım saat 17.00'ye kadar, 46 gün süreyle, trafiğe kapalı olacak.

İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 günlük çalışma başladı. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Rışvanlı aktardı. pic.twitter.com/KXmbRy67Lz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2023

Bu süre boyunca anılan kesimde Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise hizmet vermeye devam edecek.