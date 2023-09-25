Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.09.2023 09:25

Kaynaşlı-Abant kavşaklarının bir bölümü trafiğe kapatıldı

İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasındaki kesim, bakım ve onarım çalışması sebebi ile bugünden itibaren 46 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

Kaynaşlı-Abant kavşaklarının bir bölümü trafiğe kapatıldı
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla bugün saat 08.00'den 9 Kasım saat 17.00'ye kadar, 46 gün süreyle, trafiğe kapalı olacak.

 

Bu süre boyunca anılan kesimde Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise hizmet vermeye devam edecek.

ETİKETLER
Bolu İstanbul Ankara
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki 'Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru' etkinliği çevre projelerine ilham oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor
10:54
TÜİK: Güven endeksi hizmette azaldı, ticaret ve inşatta arttı
10:56
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
10:46
Kapasite kullanım oranı eylülde arttı
10:46
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
10:45
Evde yapılan konserveleri tüketirken dikkat
Arin Gölü'ndeki çekilmeyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
Arin Gölü'ndeki çekilmeyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ