Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ali Cengiz'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Dünya Güreş Şampiyonası finalinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ali Cengiz'i ve dünya üçüncüsü olan Enes Başar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.