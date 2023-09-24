Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.09.2023 23:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ali Cengiz'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz ile 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ali Cengiz'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Dünya Güreş Şampiyonası finalinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ali Cengiz'i ve dünya üçüncüsü olan Enes Başar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Güreş
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı Kosova'daki saldırıyı kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidecek
00:15
Bisikletini kurtarmak isteyen çocuk kamyonun altında kaldı
23:53
Bingöl'de nehirde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
23:34
İzmir açıklarında 151 düzensiz göçmen yakalandı
23:29
Pakistan: İsrail ile ilişkiler İslamabad'ın ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı
23:22
Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
FOTO FOKUS
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ