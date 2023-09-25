Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.09.2023 10:14

Merkez Bankası Başkanı Erkan: Türk Lirası varlıklarına yönelik talebi arttırmaya kararlıyız

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini vurgulayarak, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan: Türk Lirası varlıklarına yönelik talebi arttırmaya kararlıyız

Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mesajları, TCMB'nin, sosyal medya platformundan paylaşıldı.

"2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti.

Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Türk Lirası
Sıradaki Haber
Meral Akşener enfeksiyon teşhisiyle hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor
10:54
TÜİK: Güven endeksi hizmette azaldı, ticaret ve inşatta arttı
10:56
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
10:46
Kapasite kullanım oranı eylülde arttı
10:46
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
10:45
Evde yapılan konserveleri tüketirken dikkat
Arin Gölü'ndeki çekilmeyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
Arin Gölü'ndeki çekilmeyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
Aşırı hız yapan araç dükkana daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ