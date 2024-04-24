Çok Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.04.2024 11:23

Yargıtay Başkanı 22. turda da seçilmedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 22. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanı 22. turda da seçilmedi

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 21 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 22. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 94, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 109 oy aldı. Seçime katılım 325 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, 10 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 23. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
Anayasa Mahkemesi 62 yaşında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Dışişleri'nden 1915 olayları hakkında yapılan açıklamalara tepki
14:16
İsrail'in 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 34 bin 262 kişi hayatını kaybetti
13:53
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
13:52
Borrell, AP'de milletvekillerinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme talebine karşı çıktı
13:57
Beyşehir Gölü'nde yüzlerce metre ağ ele geçirildi
13:39
Kastamonu'da evde çıkan yangın başka bir eve, ahır ve seraya sıçradı
TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor
TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor
FOTO FOKUS
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ