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Gündem
TRT Haber 24.04.2024 10:32

Telerefik kazasının bilirkişi raporu TRT Haber'de: Vidalar gevşek makara eskiydi

Antalya'da bayram tatilinde yaşanan teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu ihmaller zincirini ortaya koydu. Kabinleri taşıyan makaralar değiştirilmemiş, vidalar da kontrol edilmemişti. TRT Haber soruşturma dosyasına giren ve bilirkişi heyetinin raporuna delil olan o görüntülere de ulaştı.

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Antalya'da 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. 

Tespitlere göre teleferik kabininin halatlar üzerinde ilerlemesini sağlayan makaraların değişmesi gerekiyordu.

Devrilen direğin birleşim yerindeki vidaların da kontrol edilmesi gerekiyordu. ANcak bu kontrole dair herhangi bir rapor bulunamadı.

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Yıpranan teleferik makaraları ve vidalar bilirkişi raporunda

Kaza sonrasında bilirkişi olay yerini inceledi. Kaza sırasında teleferik kabini halat üzerinde giderken yıpranan makara kırıldı. Bu sırada halat sıyırdı. Sıkışan kabin aniden durunca sallanmaya başladı ve direğe çarptı.

Çarpma sırasında kabinin altı parçalandı. Çarpmanın şiddeti sadece kabine değil, direğe de zarar verdi. Birleşim yerlerindeki vidalar koptu ve direk devrildi.

Bilirkişi heyeti, raporunda bu detay üzerinde durdu.

Direk civatalarının kontrolünün yapıldığına, vidaların aşınmaya uğrayıp uğramadığına dair talimat formlarının bulunmadığının altı çizildi.

Telerefik kazasının bilirkişi raporu TRT Haber'de: Vidalar gevşek makara eskiydi

"Bakım tam yapılmadı, yıpranan parçalar değiştirilmedi"

Tutuklu şüpheli, teleferik operatörü Serkan Yellice ilk ifadesinde direk makara lastikleri, rulmanlar ve burçların değişiminin yapılmadığını itiraf etti. Teleferiğin bu şartlarda çalışmasına ise teleferik işletmesinden sorumlu şirketin başkan yardımcısı Ahmet Buğra Samsunlu'nun bizzat onay verdiğini öne sürdü. Bu süreçte yerel seçim ve ardından da bayram tatili girdiği için bakımların yapılamadığını iddia etti. 

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