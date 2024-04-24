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TRT Haber 24.04.2024 10:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk kez çocuk zirvesi düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Çocuk Zirvesi düzenleyecek. TBMM Başkanlığı'nın himayesindeki Çocuk Zirvesi 25-26 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk kez çocuk zirvesi düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla gerçekleştireceği zirvede çocuk ve gençlerin yanısıra çok sayıda politikacı, akademisyen ile uzman da yer alacak.

Zirvede çeşitli oturumlarla geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için zemin hazırlanacak.

Uzman kişilerin moderatörlüğünde paneller düzenlenecek. Zirvenin çıktıları rapor olarak hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

İlk kez yapılacak olan Çocuk Zirvesi’nin geleneksel bir program niteliği kazanması hedefleniyor.

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23 Nisan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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