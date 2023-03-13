Vefa Tanır için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tanır'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Ilgın'da 1927'de doğan Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19. dönemlerde Konya milletvekilli olarak Meclis'te görev aldı.

36. ve 39. Hükümet dönemlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. Hükümet'te Bayındırlık Bakanı, 49. Hükümet'te Orman Bakanı, 51. ve 52. Hükümetlerde Milli Savunma Bakanı olan Tanır, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Törende eski bakanlardan Sümer Oral fenalaştı. Oral'a ilk müdahaleyi eski milletvekillerinden Mehmet Haberal yaptı. Revire kaldırılan Oral, daha sonra Haberal ile Meclis'ten ayrıldı.

Konya'da toprağa verildi

Vefa Tanır'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından, doğum yeri Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi.

Tanır'ın naaşı ikindi namazına müteakip Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Vefat Tanır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.