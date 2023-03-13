Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan
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