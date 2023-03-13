AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleriyle ilgili olarak, "Yeniden Refah Partisi'ni Genel Başkan Vekili ve Yardımcımız ziyaret etti. O ziyaret çerçevesinde davet söz konusu oldu. Onlar da bunu yetkili kurullarıyla değerlendirecekleri ifade ettiler. Gayet müspet bir havada geçti görüşme. Kurullarında değerlendirdikten sonra bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını en kısa zamanda belirttiler. Dolayısıyla bu görüşmelerin müspet olduğunu söylemek isterim" şeklinde konuştu.

Tüm siyasi partilerin kendi kimlik ve politikaları olduğunu hatırlatan Çelik, "İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler tek bir kimliğe dönüşmüyor. Her siyasi partinin kendi kimliği var. Kendi kimliği içinde söylediği bazı şeyler bazı hususlar diğer partilerle çelişebilir. Burada ne olacak tabii ki ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak seçime giderken şu ilkeler temelinde yapıyoruz. İş birliğini milletimizin onayına sunulacak. Bu iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz sistematik olarak hala bir terör örgüt katliamı, PKK katliamları karşısında sessiz kalan kimse Cumhur İttifakı'na destek veren partilerin farklı beyanları olup olmadığına çalışıyor. Demokraside en temel kırmızı çizdi terör" şeklinde konuştu.