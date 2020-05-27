Bakan Varank, COVID-19 ile mücadele sürecinde ekonomide toparlanmanın sürdüğünü belirtti. Varank, Türkiye'nin, atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabiliceğine işaret etti.

Varank, "Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor" dedi.



Varank, binin üzerinde yerli yoğun bakım solunum cihazının da ihracatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Varank, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi" ifadesini kullandı.

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