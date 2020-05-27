Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/fz3rw0Ctca — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020