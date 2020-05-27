Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/fz3rw0Ctca— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020
Etiketler: son dakika msb Irak'ın kuzeyi hava harekatıSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:49
Son Haberler
- 10:13
- 10:10
- 10:05
- 10:15
- 10:01
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanı Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz