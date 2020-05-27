Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan ve 81 şehri kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.
Türkiye, Ramazan Bayramını evde geçirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Tedbirleri ihlal edenlere ise müsamaha gösterilmedi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı illerde de tedbirlere uyuldu.
50 ilde ilk defa uygulanan kısıtlama boyunca vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Fırınlar, tatlıcılar ve lokantalar evlere paket hizmeti verdi. Su, gazete ve mutfak tüpü satan işletmeler açıktı.
Etiketler: son dakika salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 00:12
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