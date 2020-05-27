Türkiye, Ramazan Bayramını evde geçirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Tedbirleri ihlal edenlere ise müsamaha gösterilmedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı illerde de tedbirlere uyuldu.

50 ilde ilk defa uygulanan kısıtlama boyunca vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Fırınlar, tatlıcılar ve lokantalar evlere paket hizmeti verdi. Su, gazete ve mutfak tüpü satan işletmeler açıktı.