Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı sona ereceğini hatırlatarak şunları kaydetti;

"Saat 24.00’te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz."