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Cumhurbaşkanı Erdoğan Widodo ve Tebbun ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo görüşmesinde, Covid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Tebbun görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görümesi gerçekleştirdi.
Karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, koronavirüs ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 20:33
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