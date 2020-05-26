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Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 21:18
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