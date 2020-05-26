Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan'da dün meydana gelen fırtınanın kentte yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Fırtına ile çoğunluğu çatı olmak üzere binalarda hasar oluştuğunu belirten Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs. 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şu an sahada." diye konuştu.

Masatlı, fırtınada ayrıca bir kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığını sözlerine ekledi.