Ramazan Bayramı süresince uygulanan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin Turgutlu'da uygulama yapan polis ekibi, Atatürk Bulvarında, bir otomobili durdurdu.

Polis, yaptığı kontrolde, sürücünün ehliyetine daha önce alkolden dolayı el koyulduğunu tespit etti.

Ehliyetsiz şekilde araç kullanan Ekin B.'ye, "ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma yasağına uymama ve maske takma tedbirine uyama" suçlarından toplam 8 bin 694 lira ceza uygulandı.

Ekin B.'nin kullandığı otomobil, polis ekiplerince otoparka çekildi.