Son yıllarda güvenlik güçlerinin envanterine art arda yerli ve milli sistemler ekleyen Türkiye, özellikle füzeler ve diğer akıllı mühimmatlarıyla da dikkat çekiyor. Günümüz teknolojisinde savaş alanının en önemli unsurlarından biri olan elektronik harp tehdidine karşı tedbirler alan Türk savunma sanayii, geçmişte yabancı ülkelerden aldığı kritik bileşenleri de kendi başına üretip, ilgili platformlarda başarılı sonuçlar alabiliyor.

Karıştırıcı sinyallerin bastırılması ve temizlenmesini sağlıyor

Bu kapsamda üzerinde durulması gereken parçalardan birinin 'Karıştırmaya Dayanıklı Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi' (Anti-Jamming GNSS) olduğu biliniyor. Bu parçanın ülkemizde üretilmesini sağlayan Meteksan Savunma Sanayii AŞ'nin Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan’a göre son derece kritik olan bu parçanın Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla yerli firmalar tarafından yapılabilmesi oldukça değerli.

Helikopter, insansız hava araçları, füze sistemleri gibi birçok askeri platform için ileri teknoloji, güvenilir, yenilikçi, yerli ve milli ürünler geliştirdiklerini belirten Alparslan, şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda kendi tasarımımız ve üretimimiz olan Anti-Jamming GNSS sistemimizi tamamladık. Bildiğiniz üzere birçok milli platformumuzda bulunan Küresel Konumlandırma Sistemleri’nin düşman unsurlarca karıştırılması, platformların işlevini kaybetmesine, hatta kazaya uğramasına kadar büyük sorunlara yol açabilir.

Bu doğrultuda askeri platformlarımızın bekası açısından karıştırıcı sinyallerinin temizlenebilmesi ve bastırılabilmesi kritik öneme sahip. Anti-Jamming GNSS, bunu sağlamak üzere içerdiği ileri seviye teknolojiler, boyutları ve hafifliği ile füze sistemleri ve insansız hava araçları başta olmak üzere her tür platformumuzda kullanılabilecek bir ürün olarak benzerlerinden ayrılıyor. Ancak bu noktada füze ve mühimmat sistemleri için yaratılan değerin altını bilhassa çizmek istiyorum.”

[Meteksan Savunma Sanayii AŞ. Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan. Foto: AA]

Füze ve mühimmatlarda dışa bağımlılığı ortadan kaldırdık

“Güdümlü ya da balistik füze ve mühimmat sistemlerinin görevlerini başarı ile yapabilmesi için konum ve hız bilgisini sağlıklı bir şekilde elde etmek hayati öneme sahip” diyen Alparslan, bu amaçla ataletsel seyrüsefer sistemleriyle birlikte ya da bağımsız olarak küresel konumlandırma alıcıları (GNSS sistemleri) kullanıldığını ifade etti.

Alparslan, mühimmatların yüksek hız ve manevralara sahip olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Yüksek irtifalarda uçmaları, zorlu ısıl ve mekanik çevresel etkilere maruz kalmaları ve talep edilen konum hassasiyetlerinin yüksekliği, kullanılan GNSS alıcı sistemlerinin çok üst niteliklerde olmasını gerektiriyor.

Bu durumu daha da zorlaştıran bir etmen de kriz ve savaş ortamında karşılaşılan elektronik karıştırma ve aldatma etkileri. Bu sebeple karıştırma ve aldatmaya dayanıklı anti-jam kabiliyeti ve ürünleri, mühimmatların kritik bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer mühimmatlara ve kritik askeri platformlara yönelik anti-jamming ürünlerini yurt dışından temin etmek isterseniz, daima ihraç lisanslamaları, kısıtlamalar ile karşılaşırsınız. Ayrıca bu sistemlere ödenen yüksek fiyatlar önemli bir milli sermaye kaybını da neden olur.”

Konum bulmak için milli algoritmaları kullanıyor

2018’den bu yana yoğun olarak sürdürdükleri mühendislik çalışmalarına nisan ayında ilk kez duyurdukları Anti-Jamming GNSS ürününü eklediklerini anlatan Alparslan, sistemin Türk savunma sanayiine katkılarını şu sözlerle vurguladı:

“Onca emeğin ardından yüksek performanslı yerli ve milli bir sistemi ortaya çıkarabilmenin onurunu yaşıyoruz. Yapmayı başardığımız ürün sadece ortamdaki karıştırmayı sezip bastırmakla kalmıyor. Aynı zamanda çok önemli bir unsur olarak, küresel konumlama uydu sistemlerinden gelen sinyalleri çözüyor ve hassas konum bulma işlevini de milli algoritmalarla yerine getiriyor.

Kimi zaman bu sistemi kullanmak isteyen kurumlar hazır devre tabanlı ürünler tercih ediyor. Ancak, yurt dışından hazır olarak temin edilen bu tür programlanabilir tümleşik devre alıcılar kimi kısıtlamalarla ülkemizde kullanıma sunuluyor.

Geliştirdiğimiz Anti-Jamming GNSS sisteminde ise alıcı yeteneği yerli ve milli yazılımlarla gerçekleştirilip, karıştırmaya dayanımlı anti-jam yapılarla tek bir ürün içerisinde birleştirilmesi sayesinde dışa bağımlılık ortadan kalkmış, daha ekonomik bir çözüm elde edilmiş ve aynı zamanda dahili konum servisi ve uydu konumlarından alınan geri beslemeler kullanılarak daha etkili bir köreltme işlevi yapılabilmiştir.”

Saha dönüşlerine göre geliştirmeler devam ediyor

Selçuk Kerem Alparslan, böylesine kritik bir bileşende yerli ve milli bir sistemin kullanılmasının farklı alanlarda sonuçlarının görülebileceğine işaret ederek, “Yerli sistemin mühimmat platformlarının sürat, manevra ve irtifa şartlarında herhangi bir kısıtlaması yok. Ayrıca gerçek saha testlerinden edinilen deneyimlerle özel algoritmalar geliştirilmek suretiyle birçok performansı iyileştirici unsura da sahip” dedi.