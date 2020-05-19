Türkiye’nin milli savunma sanayii alanında attığı adımlar sadece iç güvenlik operasyonlarında değil, Suriye’den Ege ve Doğu Akdeniz’e, Irak’tan Libya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada güvenlik güçlerine önemli kabiliyetler kazandırmaya devam ediyor.



Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi” ifadesiyle duyurulan adım da yeni bir döneme işaret ediyor.

Savunma politikası analisti Turan Oğuz, söz konusu lazer arayıcı başlıklı hassas güdüm kitinin 2000 libre genel maksat bombası ve NEB-84 nüfuz edici bombasıyla kullanılabildiğine değinerek, “Hem küresel konumlandırma sistemi (KKS) hem de ataletsel navigasyon sistemi (ANS) bulunan bu kite şimdi de yarı aktif lazer arayıcı başlık (LAB) kabiliyeti geldi” bilgisini paylaştı.Bu gelişmeyle birlikte içinde 400 kilogramın üzerinde patlayıcı bulunan ve bu nedenle tahrip gücü son derece yüksek olan bir bombada azami 28 km menzilde cerrahi hassasiyette bir vuruş gücüne kavuşulduğuna işaret eden Oğuz, şöyle devam etti:“Türk güvenlik güçleri yüksek vuruş gücü, çok düşük sapması olan önemli bir bileşene daha ulaşmış oldu. Şimdi hareketli hedefleri 2000 lbs sınıfı bir bombayla her türlü hava koşulunda istediğimiz zaman vurabilecek bir imkana kavuştuk.”

[HGK 84 kiti]

LHGK-84 güdüm kitinin test görüntülerinde hedefin metre altında bir hassasiyetle vurulduğunu anlatan Turan Oğuz, “Patlama yarıçapı azami 350 metreyi bulabilen bir bomba için 1 metre hassasiyet çok önemli bir başarı” dedi ve şunları söyledi:

“İnsansız hava araçlarında hareketli hedefler için içerisinde 10 kiloya yakın patlayıcı olan MAM-L kullanıyoruz. Onların etki çapı oldukça sınırlı olmasına rağmen ne denli başarılı operasyonlara imza attığımızı tüm dünya gördü.

Şimdi TSK’nın zor hava koşullarında bile, büyük bir konvoyu yolda ya da bekleme alanında toplu şekilde tek seferde imha edebilecek büyüklükte, maliyet etkin olması sayesinde çok sayıda kullanabileceği bir seçeneği daha var. Bu durum düşman unsurlar için çok büyük bir tehdit.

Burada üzerinde durmamız gereken bir diğer konu da LHGK-84’un Akıncı TİHA’da kullanılabilecek olması. Bu durum TİHA’nın tehdit seviyesini bir basamak ileri taşır ve sahaya önemli yansımaları olur.

F-16 ve F4E-2020 uçaklarımız tarafından kullanılabilen bu kitlerle ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da ‘hedef değiştirme’ seçeneği olması. Bu sistemde pilot, kit uçağa bağlıyken hedef değişikliği yapabiliyor, böylece anlık değişen şartlara tam uyum sağlayabiliyor.

Kaldı ki son dönemlerde Türk firmaları karıştırıcılara karşı dayanıklı KKS bileşenleri için çok ciddi çalışmalar yapıyor ve bu sistem de karıştırmaya karşı dirençli. Tüm bunlar hedefi kusursuza yakın bir şekilde vurabilmeyi sağlayan unsurlar.”

[TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yeni sistem AKINTI TİHA'nın da gücüne güç katacak.]

Oğuz, sadece lazer arayıcı başlık bulunan LGK kitlerinde menzilin 12 kilometre ile sınırlı kaldığını hatırlatarak, “LHGK-84 ile hedefe yaklaşana kadar KKS ve ANS güdümünü kullanan kit belirli bir mesafede lazer arayıcı başlığa geçiyor. Sadece lazer güdüm kiti varken kötü hava koşullarında 2000 lbs genel maksat bombası kullanmak mümkün değildi. Şimdi kötü hava koşullarında da rahatlıkla kullanabileceğimiz 2000 lbs sınıfı bomba taşıyan bir sisteme kavuştuk” dedi.Sistemin kafile kabul testleri yapılarak, TSK tarafından envantere alındığının altını çizen Oğuz, “İşin bir de maliyet boyutu var. LHGK-84 kullanarak bu denli büyük bir bombayı, bu denli hassas bir şekilde, tüm hava koşullarında atabilmek; daha az bomba, daha az sorti, daha az uçak ve daha az lojistikle hedefinizi yok etmek demek. Bunlar da daha etkin maliyetli bir harekat anlamına geliyor” ifadesini kullandı.