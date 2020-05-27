Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek, "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, COVID-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere. pic.twitter.com/Oze5A4D68v— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020
Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokak görüntüsüne yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:
"Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere."
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