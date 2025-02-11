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Gündem
TRT Haber 11.02.2025 10:01

Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na 3 yıl 9 ay hapis cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı'na 3 yıl 9 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

"Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs"

Zeydan'ın avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için süre ve reddihakim talebinde bulundu.

Talepleri reddeden mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

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