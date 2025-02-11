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Gündem
AA 11.02.2025 09:58

Bakan Göktaş'tan 113 yaşındaki Güllü nineye ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de yaşayan 113 yaşındaki Güllü Doğan ile evinde bir araya geldi.

Bakan Göktaş'tan 113 yaşındaki Güllü nineye ziyaret

Bakan Göktaş, İnönü Mahallesi'ndeki evinde dün ziyaret ettiği, 12 çocuğu ve 30 torunu olan Doğan ile bir süre sohbet etti.

Göktaş'a sarılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getiren Doğan, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bundan sonra ben ne yapayım ömrü, Allah size ömür versin, Cumhurbaşkanı'mıza, hepsine ömür versin. O bizim babamızdır. Oraya gidersen benden çok selam söyle. O bizim babamız, dua ediyorum. Siz beni ziyaret ettiniz Cenabıallah da sizin elinizden tutsun" dedi.

Doğan'a, yurt dışı ziyaretinde olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisini telefonda görüştüremediğini söyleyen Göktaş, selamını ileteceğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu yaşımda hastalık bilmem"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan da bu yaşında hastalık bilmediğini anlattı. Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İyiyim, Allah razı olsun bakanlardan. Dualı yaşıyorum. Biz eskiden köylerimizde böyle ıvır zıvır yemezdik, elimizle diker tarlalarımızdan biteni yerdik. Hastalık bilmem. Trabzon'da kaç doktora gittim, 'Güllü nene sen bizden sağlamsın' dediler."

Bakan Göktaş'ın yeni yuva kuracak gençlere tavsiyelerini sorduğu Doğan, "Allah mutluluk versin, tatlılık, gönül hoşluğu versin. Bizden öncekiler hep yoksulluk çekerdi, şimdikiler çekmiyor." diye konuştu.

Doğan, üzerinde taşıdığı Çanakkale gazisi eşinin madalyası ve kendisine hediye ettiği yüzüğü ile fotoğrafını Göktaş'a gösterdi.

Bakan Göktaş, ziyaretin sonunda Güllü Doğan, oğlu, gelini, torunu ve torununun çocuğuyla fotoğraf çektirdi.

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Mahinur Özdemir Göktaş
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