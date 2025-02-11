Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi.

İkili, ortak basın toplantısı düzenledi.

İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Farklı alanlarda 11 anlaşmayı imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan kazan anlayışı ile artırma konusunda işbirliği içindeyiz. İkili ticaret hacmini 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarıyoruz. Sanayi, teknoloji, enerji, turizm, kültür ilişkilerimizi de etraflıca ele aldık. Malezya’nın ülkemize olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Sabiha Gökçen ile ilgili yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yaparak çok daha fazla uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmayı istiyoruz. Şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin’ e gönderdik, bu aynen devam ediyor.

Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duurşunu takdir ediyoruz. İsrail katliam politikasında ısrar ediyor. Son ateşkeste de İsrail verdiği sözleri tutmadı.İsrail işgale son vermeli sebep olduğu zararları tazmin etmelidir".