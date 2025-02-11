Çok Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.02.2025 09:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi.

İkili, ortak basın toplantısı düzenledi.

İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Farklı alanlarda 11 anlaşmayı imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan kazan anlayışı ile artırma konusunda işbirliği içindeyiz. İkili ticaret hacmini 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarıyoruz. Sanayi, teknoloji, enerji, turizm, kültür ilişkilerimizi de etraflıca ele aldık. Malezya’nın ülkemize olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Sabiha Gökçen ile ilgili yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yaparak çok daha fazla uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmayı istiyoruz. Şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin’ e gönderdik, bu aynen devam ediyor.

Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duurşunu takdir ediyoruz. İsrail katliam politikasında ısrar ediyor. Son ateşkeste de İsrail verdiği sözleri tutmadı.İsrail işgale son vermeli sebep olduğu zararları tazmin etmelidir".

Sıradaki Haber
Malezya Başbakanı Enver İbrahim: Dünya Müslüman aleminin lideri Erdoğan'ı ağırlıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Dünden bu yana müdahale sürüyor
10:06
Borsa güne 9.840,00 puandan başladı
10:12
Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na 3 yıl 9 ay hapis cezası
09:59
Brent petrolün varili 76,10 dolardan işlem görüyor
09:59
Bakan Göktaş'tan 113 yaşındaki Güllü nineye ziyaret
09:44
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişleterek sürdürüyor
İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişleterek sürdürüyor
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da Filistinlilerin sürgünü devam ediyor
İşgalci İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da Filistinlilerin sürgünü devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ