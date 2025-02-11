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TRT Haber 11.02.2025 08:20

Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "HÜCRE-10" operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar lira olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "HÜCRE-10" operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar lira olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildiğini belirtti.

6 kişi tutuklandı

Operasyonda; sahte İlaç İmalatçısı 8 Şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Operasyonlar sonucu;  5 milyon adet Sahte İlaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kg toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

"Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;  Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Sahte İlaç Üretimi Yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonu koordine eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum".

 

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İçişleri Bakanlığı İstanbul Kanser
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