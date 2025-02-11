Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.
February 11, 2025
Malezya Başbakanlık ofisindeki karşılama töreninin ardından iki lider başbaşa görüşmeye geçecek.
Ardından da heyetlerarası görüşmeler yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver İbrahim, mutabakata varılan anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'daki görüşmelerini tamamladıktan sonra Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geçecek.
Erdoğan, ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret ederek Asya-Pasifik turunu tamamlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla görüşmelerinde ikili ilişkiler ele alınacak.
İş birliği imkanlarının arttırılması değerlendirilecek.
İş adamlarının bir araya geleceği İş Forumları düzenlenecek.
Enerji, sağlık, gıda, turizm gibi başlıklarda iş birliği imkanlarının arttırılması ele alınacak.