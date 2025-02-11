Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Enerji, sağlık, gıda, turizm gibi başlıklarda iş birliği imkanlarının arttırılması ele alınacak.

İş adamlarının bir araya geleceği İş Forumları düzenlenecek.

Erdoğan, ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret ederek Asya-Pasifik turunu tamamlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver İbrahim, mutabakata varılan anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ardından da heyetlerarası görüşmeler yapılacak.

Malezya Başbakanlık ofisindeki karşılama töreninin ardından iki lider başbaşa görüşmeye geçecek.

Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.

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