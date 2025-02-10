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Gündem
AA 10.02.2025 14:34

Emine Erdoğan'dan Malezya ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır" dedi.

Emine Erdoğan'dan Malezya ziyaretine ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur'da, STK temsilcileri, kamu çalışanları ve üniversite öğrencileriyle "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Programı"nda buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Bu anlamlı programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını diliyor, samimi ev sahiplikleri için dost ve kardeş Malezya halkına teşekkür ediyoruz."

 

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