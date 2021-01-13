Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Özdağ'ın ihraç kararı iptal edildi
[Fotoğraf: AA ]
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edilmişti.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, kararı yargıya taşıyan Özdağ'ın ihraç kararını iptal etti.
Ümit Özdağ, kararla ilgili Twitter'dan "Adalet yerini buldu" paylaşımı yaptı.
Adalet yerini buldu!— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) January 13, 2021
Etiketler: İyi Parti Son Dakika Ümit Özdağ
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