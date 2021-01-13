Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianame kabul edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim olayları sırasında HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak için harekete geçti.

9 milletvekili hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek. Hakkında fezleke düzenlenecek isimler:

"HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü."

Bu isimler, Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

Fezleke süreci nasıl işleyecek?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın, "dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle tamamlayacağı fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

HDP MYK sokağa çıkma çağrısı yapmıştı

HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslararası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği söylenmişti. Açıklamada şunlara yer verilmişti:

"Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir."