İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce arasındaki "Hain kim?" polemiği siyasetin gündeminde.

Akşener, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden kısa bir süre önce telefonla arandığını, ilk turda seçimden çekilmesinin istendiğini açıkladı.

Açıklamaya yanıt veren Muharrem İnce, Akşener'in adaylıktan istifa etmesinin kendisine yarayacağını ama bundan bilgisi olmadığını söyledi.

"Bu haini açıklasın, kim merak ediyorum ben de"

Akşener'e de çağrıda bulunan İnce, "Bu kişi zaten dostu değildir bu ittifakın. Neden? Çatı adayıyla seçime gitmek doğru bir iş değildir, katılımı düşürür. Bu kişinin kim olduğunu ben de merak ediyorum. O zaman içimizde bir hain var. Bu haini açıklasın, kim merak ediyorum ben de." dedi.

"Ben partimden 8 puan fazla aldım"

Akşener'in açıklamasının seçim matematiğine uymadığını söyleyen İnce, "Ben partimden 8 puan fazla aldım. Partimin oyu 22, benim oyum 30,6. Sayın Akşener ise partisinden 3 puan az aldı. Akşener, partisi kadar oy alabilseydi zaten seçim ikinci tura kalıyordu. Bu açıklamaların hiçbir mantığı yok." diye konuştu.

"Beni CHP'den veya bir başka yerden yöneticiler aramadı"

Kendisini CHP'den veya bir başka yerden yöneticilerin aramadığını söyleyen Meral Akşener, "Yanlış anlaşılmasın. Beni sokakta insanlar aradılar ama nasıl insanlar? Çeşitli siyasi partilere oy verip, bu defa partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak isteyen aklı başında kanaat önderi bir kişi de değil epey insan aradı." dedi.