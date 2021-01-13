Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Alvi’ye Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selam ve en iyi dileklerini ilettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 13, 2021
Pakistan ikinci evimiz.
Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz.
”Hilal-e Pakistan Nişanı”nı gururla taşıyacağım.
Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği! pic.twitter.com/RWeKtYPeUb
Görüşmede, “Pakistan ikinci evimiz” diyen Çavuşoğlu, Pakistan ile ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirtti ve ”Hilal-e Pakistan Nişanı’nı gururla taşıyacağım” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Türkiye- Asya İlişkileri
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