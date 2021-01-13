Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Alvi’ye Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selam ve en iyi dileklerini ilettik.

Pakistan ikinci evimiz.

Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz.

”Hilal-e Pakistan Nişanı”nı gururla taşıyacağım.

Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği! pic.twitter.com/RWeKtYPeUb — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 13, 2021

Görüşmede, “Pakistan ikinci evimiz” diyen Çavuşoğlu, Pakistan ile ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirtti ve ”Hilal-e Pakistan Nişanı’nı gururla taşıyacağım” ifadelerini kullandı.