Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşı randevuları sağlıkçılar için başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Koronavirüs aşı randevuları ilk etapta sağlık çalışanları için MHRS üzerinden verilmeye başlandı.
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.
Koronavirüs aşı randevuları sağlık çalışanları için MHRS üzerinden verilmeye başlandı.
Daha sonra ilk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Sinovac Biotech Son Dakika
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