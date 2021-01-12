Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu ile Ross'un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkiler ele alındı. Telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
Çavuşoğlu, gün içinde ayrıca Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman ile telefonda görüştü.
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