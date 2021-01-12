Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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