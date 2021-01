Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram kullanıcılarında, son 3 gündür yoğun bir artış oldu.

Telegram, uygulamayı kullanan sayısının 500 milyonu geçtiğini duyurdu.

Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı.

Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.

Telegram surpassed 500 million active users. 25 million new users joined in the last 72 hours: 38% came from Asia, 27% from Europe, 21% from Latin America and 8% from MENA. https://t.co/1LptHZb9PQ