Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.01.2026 13:50

Frankfurt Havalimanı’nda zorlu kış şartları nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikme yaşanıyor

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı’nda kar yağışı ve don olayları nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikmeler oluyor.

Frankfurt Havalimanı’nda zorlu kış şartları nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikme yaşanıyor

Almanya’da geçen hafta ortasından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma, hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport Group tarafından yapılan açıklamada, bugün planlanan yaklaşık 1000 uçuştan 98’inin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Gün ilerledikçe etkilenen uçuş sayısının artabileceği belirtildi.

Zorlu kış şartları yolcuları beklenmedik gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya bırakırken Frankfurt Havalimanı tarafından yolculara, seferlerinin durumunun yakından takip edilmesi ve havalimanlarına daha erken varılması tavsiye edildi.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Görme engelli Filistinli anne-baba, derme çatma çadırlarında çocuklarının yardımıyla yaşamaya çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar ve fırtınaya dikkat
15:22
Japonya'da bilişsel becerileriyle tanınan şempanze Ai, 49 yaşında öldü
15:14
İngiltere'den Grok'a deepfake görüntü soruşturması
15:10
'Mobil Türkçe Sözlük Uygulaması' güncellendi
15:03
2026 yönetici görevlendirme ve öğretmenlerin yer değiştirme takvimleri açıklandı
15:02
Suriye ordusu: YPG/SDG’nin herhangi bir eylemi sert karşılık bulacak
Kuzey Cakarta’da 50 santimetreye ulaşan sel ulaşımı aksattı
Kuzey Cakarta’da 50 santimetreye ulaşan sel ulaşımı aksattı
FOTO FOKUS
Trenin çarptığı minibüsten son anda kurtuldu
Trenin çarptığı minibüsten son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ