İnsanların birçoğunun nefret ettiği böcekler, besin zinciri ve atıkların doğal yollarla yok edilmesi konusunda hayati öneme sahip.

Dünyanın çeşitli yerlerinden 56 bilim insanının katkı sunduğu araştırmanın başyazarı ve Connecticut Üniversitesi entomoloğu David Wagner, böceklerin zehirler, herbisitler ve ışık kirliliği nedeniyle saldırı altında olduklarını, yok olmasının endişeye yol açtığını vurguladı.

Dramatik düşüş

Wagner, örnek olarak bal arılarının sayısında hastalık, parazitler, böcek ilaçları, herbisitler ve yiyecek eksikliği nedeniyle dramatik düşüş yaşandığını söyledi. Kral kelebeklerinin Batı ABD'deki iklim değişikliğinden kaynaklanan kuru hava sebebiyle daha az süt otu bitmesi sonucunda beslenme sıkıntısı çektiklerini ve yok olduklarını açıkladı.

